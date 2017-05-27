التوبة النصوح

على المرأة المسلمة ان يكون لها برنامج يومي في رمضان تبدؤه بالتوبة النصوح والحرص على استغلال الأوقات وان تنوي النية الحسنة بمضاعفة الجهد والعمل في هذا الشهر والإكثار من الطاعات والقربات - قد تبلغين بنيتك ما لا تبلغينه بعملك، يقول ابن عجلان «لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله تعالى والنية الحسنة والإصابة».

دوام الذكر

وعليك الاكثار من الدعاء والتضرع إلى الله وتحري أوقات الإجابة فانها كثيرة خصوصا في رمضان فلا تضيعي الفرصة وقومي بالدعاء لله عز وجل ان يتقبل منك وأكثري من الدعاء «اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وأكثري من القيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

عمرة رمضان

اغتنمي عمرة في رمضان، فقد ثبت عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» أخرجه البخاري وفي رواية «حجة معي».