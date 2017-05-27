تعجيل السحور

من الأخطاء التي يقع فيها الصائمون تعجيل السحور وهذا فيه تفريط في أجر كثير لأن السنة في ذلك ان يؤخر المسلم سحوره ليظفر بالأجر المترتب على ذلك لاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم.

عدم تبييت

أيضا بعض الصائمين لا يبيت النية للصيام فإذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وجب عليه تبييت نيته للصيام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»، وعلى العكس من ذلك البعض يتلفظ بالنية وهذا خطأ بل يكفي ان يبيت النية في نفسه.

النيةالإسراف

من الأخطاء استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة والمشروبات بكميات هائلة بدلا من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة الفقراء والمحتاجين.