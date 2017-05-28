الإفطار في المسجد جماعة

ما مدى شرعية الإفطار في المسجد، بإحضار أصناف كثيرة من الأرز والمرق وغيرهما، هل هذا جائز؟

٭ يجوز أن يحضروا ما شاؤوا من طعام لإفطارهم، على أن يحافظوا على نظافة المسجد من بقايا الطعام، ومن رائحة كريهة كالثوم والبصل، فقد صح عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: «كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم» «ابن ماجة 1097/2 بإسناد حسن» وهذا مذهب الشافعية، وكره ذلك الحنفية وكذا المالكية في مسجد الحاضرة، وأما مسجد البادية فيجوز بلا كراهة، ومنع الحنابلة الأكل في المسجد، والحجة في الشافعية للرواية المذكورة، وأما الأكل في المسجد بالنسبة للمعتكف فالكل يجيزه، بل استحبه المالكية.

التدخين يبطل الصوم

هل التدخين يبطل الصوم، اذا كان كذلك فما كفارته بالنسبة لرمضان وبالنسبة للتطوع أو القضاء؟

٭ التدخين يبطل الصوم، لأن دخانه يدخل الجوف، ويمكن التحرز منه لمن يدخنه، وأما غير شاربه فلا شيء إن لم يقصد إدخاله في جوفه وأدخله فعلا، قياسا على أنه لا يبطل الصوم من دخان الطبخ، وغبار الطريق، لأنه مما يتعذر التحرز منه، ودخان البخور كذلك يفطر عند جمهور الفقهاء، إذا تعمد الصائم إدخاله في جوفه، بمبالغة شمه وأحسه في حلقه، ولم يكن ناسيا صومه، وأما من شمه بعيدا عنه دون مبالغة، أو كان مارا، فلا يبطل صومه.

شم الروائح العطرية

ما حكم شم الروائح العطرية أثناء الصوم، هل تبطل الصيام أم لا تبطله، وهل خروج القيء يبطل الصوم؟

٭ شم الروائح العطرية بكل أنواعها لا يفسد الصوم.

أما بالنسبة لخروج القيء فإنه إذا خرج دون إرادته ورغما عنه فإنه لا يبطل الصوم إذا لم يعد منه شيء إلى جوفه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» قال الترمذي: حسن غريب، تحفة الأحوذي 44/2.