إفطار الصائم

أكثري- أعظم الله أجرك- من إفطار الصائمين، واحتسبي الأجر في صنعك الطعام، فإنك تفطرين صائما. يقول قدوتنا صلى الله عليه وسلم: «من فطّر صائما فله مثل أجره»، وسارعي من الآن الى توزيع التمر والرطب على الأقارب والجيران.

عدم الإسراف

لا تسرفي في مطعمك ومشربك في هذا الشهر، فرمضان ليس فن التفنن في المطاعم والمشارب، قال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ آدمي من وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».

احذري إدمان الأسواق

احذري كثرة الذهاب إلى الأسواق فإنها اماكن الفتن والصد عن ذكر الله تعالى، واحذري من ان تلحقك الذنوب في هذا الشهر العظيم بسبب الرغبة في شراء فستان او حذاء، لذلك اشتري مستلزمات العيد من الآن حتي لا تضطرين للخروج كثيرا في رمضان، واحذري ان تجعلي السوق همك.