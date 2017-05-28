تضييع الأوقات فيما لا فائدة منه

من الأخطاء: تضييع الأوقات في مشاهدة المسلسلات واللهو واللعب، فبعض الناس رمضان عندهم شهر الفرفشة والانبساط والتوسع في المباحات، ولذلك تجدون الشباب يجمعون اشتراكات من أجل ان يضيئوا الميادين، من أجل أن يصلوا العشاء، وبعضهم يصلي التراويح وبعد ذلك يبدأون المباراة، وليس وقتها تسعين دقيقة، ولا مع الوقت الإضافي ثلاثين دقيقة، وانما وقتها ما شاء الله، من بعد العشاء الى الفجر. فهم يسهرون الليل من أجل أن يناموا بالنهار، ويكون قد ضاع الصيام في النوم.

التشاغل بالإفطار عن الدعاء

من الأخطاء ايضا التشاغل بالإفطار عن الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمثلا: بسطت المائدة ووضع التمر والماء، وبقي على الأذان خمس دقائق، أكثر الناس يتحدثون عن أمور الدنيا ويتداولون أخبار المجتمع، وهذا وقت ذهبي ثمين، ينبغي الانشغال فيه بالدعاء، فالدعاء في هذا الوقت مستجاب بامر الله تعالى، لأنك ضعيف، بطنك خاوية، وعروقك جافة، فأنت في حاجة الى رحمة ربك، والله تعالى يقول: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ـ النمل: 62) والصائم لا ترد دعوته، فاشتغل بالدعاء في ذلك الوقت.