هذا رمضان

قيل لبعض الحمقى: كيف صنعتم في رمضان؟

فأجابوا: اجتمعنا ثلاثين رجلا فصمناه يوما واحدا.



البخلاء والصوم

دخل شاعر على رجل بخيل فامتقع وجه البخيل

وظهر عليه القلق والاضطراب وظن أن الشاعر سيأكل

من طعامه في ذلك اليوم وإلا فإنه سيهجوه. غير أن

الشاعر انتبه الى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم

من طعامه.. ومضى عنه وهو يقول:

تغير إذ دخلت عليه حتى

فطنت فقلت في عرض المقال

علي اليوم نذر من صيام

فأشرق وجهه مثل الهال



أين ما قلت يا أبا نواس؟!

قال أبو نواس لصاحبه أثناء سيرهما معا بالطريق،

اتشتهي كذا وكذا من الطعام؟

وذكر له أنواعا كثيرة طيبة من صنوف الطعام، مما

يسيل لها اللعاب.

فقال له الرجل بلهفة: نعم والله! إني لاشتهي كل ما

ذكرته خصوصا وان جوفي لم يدخله طعام من ليلة البارحة.

فقال أبو نواس: «إذن.. فهيا بنا! »



معذور

اشترى أبو الأسود الدؤلي حصانا بتسعين دينارا، ثم

مر عليه رجل اعور، فسأله، بكم اشتريت هذا الحصان؟

فقال له أبو الأسود الدؤلي: قوّمه.

فقال الرجل: يساوي خمسة وأربعين دينارا.

فقال له: معذور.. لأنك نظرته بعين واحدة، فقومته

بنصف قيمته!



بلاغة أعرابية

قال الأصمعي: وقفت أعرابية فقالت: يا قوم، سنة

جردت، وأيد جَمُدت، وحالٌ أجُْهِدت، فهل من فاعل لخير،

وأمرٌ بَِيْر؟ رحم الله من رحم، وأقرض من يقرض.