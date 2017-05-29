د. خالد المذكور

سائلة تقول: ما حكم الصيام عن الميت الذي توفي وعليه أيام لم يقضها؟

٭ لا شك ان الصيام دين ويجب ان يقضى ولأهل العلم في هذه المسألة قولان: إخراج فدية عن الأيام التي على الميت، وهذا لا نفع له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، واذا صام عنه وليه فلا شيء في ذلك وهذا هو الرأي الثاني. ولهذا فإن الحديث السابق يدل على ان الصلاة أو الصيام عن الميت بنية التطوع له أو الترحم عنه لم يرد في الهدي النبوي الشريف.

ليس من المفطرات

سائل يقول: ما حكم اخذ ابرة السكري في نهار رمضان خاصة ان هناك حرجا عند أخذها فماذا على المريض ان يفعل؟

٭ ابرة السكري عموما ليست من المفطرات، بل بالعكس فقد تسبب جوعا شديدا لصاحبها وانصح آخذها بأن يتحرى وقتها قبل الافطار بنصف ساعة حتى يتمكن من تناول الطعام بعد الاذان واذا كان مريض السكري يغلب عليه المشقة فيمكن ان يفطر ويفدي فقط لأنه من اصحاب الأمراض لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).

من أصحاب الأعذار

سائل يقول: زوجتي حامل وعليها بعض الأيام من رمضان الماضي وقد دخل علينا رمضان الآن فماذا تفعل؟

٭ هذه الزوجة من أصحاب الأعذار التي اجاز لها الشرع رخصة الافطار، ويمكنها ان تجمع هذه الأيام لتؤديها في الأوقات التي يكون زال عذرها فيها بعد رمضان.

وهل يجوز ان ادفع عنها فدية؟

٭ ليس عليها فدية والذي عليها هو الصيام وانما تنتظر حتى تنهي حملها ورضاعتها وتصوم ما عليها من أيام.