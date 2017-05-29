صوم البخيل

من مفاكهات شهر الصيام ان رجلا بخيلا كان يصوم الاثنين، فأنشد احد الشعراء فيه قائلا:

ازورك يــوم الصــوم علما بأننــي

اذا جئــت يوما غيــره لا اعلــم

مخافة قولــي: انني جئــت جائعا

ولــو قلتها أيضا لما كنت اطعم

رمضان قادم

قيل لاحدهم: رمضان قادم على الابواب.

فقال: لأبددنه بالاسفار!

مات الحمار

ضاع لاحدهم حمار فنذر ان يصوم ثلاثة ايام ان وجد الحمار وبعد فترة من الزمن وجد حماره فأوفى بنذره وصام الايام الثلاثة، وما ان اكمل الصيام حتى مات الحمار فقال: يا ويلي: هل لي أن اخصم صومها من رمضان؟

صيام الحمقى

دخل أحد الحمقى على أحد الخلفاء في إحدى الليالي الرمضانية وهو يأكل فدعاه الخليفة ليأكل فقال، إني صائم يا أمير المؤمنين فسأله هل تصل النهار بالليل؟ فأجابه لا ولكني وجدت صيام الليل أسهل من صيام النهار وحلاوة الطعام في النهار أفضل من حلاوته في الليل.

من وعد قضى

قيل: طلب أعرابي من رجل حاجة فوعده قضاءها، فقال الأعرابي: إن من وعد قضى الحاجة وإن كثرت، والمطل من غير عُسرٍ آفة الجود.