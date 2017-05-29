الدعوة إلى الله

رمضان فرصة مواتية للدعوة الى الله تعالي. فتقربي اليه في هذا الشهر بدعوة الأقارب والجيران عبر شريط او كتيب او مطوية او نصيحة، فإن النفوس متعطشة والقلوب مفتوحة، والاجر عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فو الله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» متفق عليه.

القراءة

اقضي وقتك بالذكر والدعاء ومراجعة ما تم حفظه، واقضيه بسماع كل ما هو مفيد سواء عبر إذاعة القرآن الكريم أو القنوات الإسلامية المتوافرة الآن واقرئي كتب التفسير والعقيدة ولا تضيعي وقتك فيما لا ينفع.

محاسبة النفس

رمضان فرصة مناسبة لمراجعة النفس ومحاسبتها وملاحظة تقصيرها والتوبة والندم وتدارك ما فات.

فيا أيتها المرأة المسلمة فكري فيما تحتاجه نفسك من تغيير لترتقي ومحاولة تصحيح ما فات، وحذار من تأجيل هذه المحاسبة وعدم الرغبة في التغيير، تأملي كلامك، نظرة عينيك، سماع أذنيك، وحاسبي نفسك دائما وسيطري عليها.