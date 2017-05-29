في الإفطار

وقت الإفطار في رمضان هو الوقت الذي يكون فيه الصائم قد استنفد الكثير من طاقته الجسمية، والفكرية والعاطفية، ما يدفع البعض إلى القيام ببعض الأخطاء التي لا تليـق بأخلاق الصــائم وآداب الصيام.

في القيام

رمضان شهر الطاعات والقربات، وفرصة لزيادة المبرات وفعل الخيرات، ومن السنن المشـــروعة في هذا الشهر المبارك قيام ليله بالعبادة لله سبحـــانه، وقد يتخلل ذلك بعض الممــارسات التي تخل بالأخــلاق.

أخطاء في قراءة القرآن

القرآن الكريم كتاب الله المنزل على سيد المرسلين، يستمد عظمته من عظمة المتكلم به، ومن مكانة المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما كان القرآن بهذه العظمة لزم على من يقرأه حسن التلاوة والتجويد وتدبر المعاني.