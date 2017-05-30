فرحة الصائمة

وقبيل المغرب تنتظر الصائمة المؤذن، حيث امتنعت عن الاكل والشرب طيلة يومها، استجابة لربها، وعليك أختي المسلمة ان تشغلي هذا الوقت بالدعاء فإنه وقت إجابة كما ورد فإذا أذن المؤذن استحب لها تعجيل الفطر، كما روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور»، ولا تغفلي عن البسملة قبل الأكل، وأفطري على تمر ـ إن تيسر ـ ثم رددي مع المؤذن ما يقول، واسألي الله الوسيلة، والفضيلة، لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم».

صلاة العصر

إذا أذن العصر فرددي مع المؤذن كما يقول، وصلي اربع ركعات قبل الفريضة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا» (رواه ابو داود والترمذي بسند حسن)، ثم صلي الفريضة، ولا تنسي الاذكار عقب الصلاة وبعدها تنطلق الاخت الى اعداد ما تحتاجه الاسرة من الطعام دون مبالغة أو اسراف، واحتسبي في اعدادك للطعام، وانك تقومين على خدمة صائمين، فلك اجر عظيم بهذا العمل، ويمكن اشغال سمعك بما ينفع من سماع لإذاعة القرآن أو شريط اسلامي.