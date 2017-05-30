البخل بالصدقة

كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، فإذا كان رمضان كان كالريح المرسلة التي تأتي بكل خير، ومن الناس من هو بخيل فإذا جاء رمضان ازداد بخله بالصدقة وأعمال البر، اما فيما لا ينفع وفي المأكولات والمشروبات والترفيه عن النفس فهو مسرف، وقد قال تعالى (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء).

كثرة السهر

ان السهر اذا كان في طاعة الله تعالى لا يحمد الا اذا لم يؤد الى تضييع الفرائض، اذ لا يعقل ان يكون الطمع في الفضائل سببا لتضييع الواجبات، واذا كان هذا شأن السهر في الطاعة فكيف يكون امر السهر في غيرها؟

التوسع في الموائد

ومن الأخطاء الإكثار والتوسع في تنويع الطعام والشراب حال الإفطار دون حاجة، ما قد يجر الى الإسراف الذي نهى الله عنه، كما ان الإكثار من الأكل والشرب يثقل الإنسان عن العبادة وأداء الصلاة بالخشوع وحضور القلب وهو خلاف ما شرع له الصوم.