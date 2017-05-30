نسيت عدد أيام الصوم

سائلة تقول: فضيلة الشيخ أفطرت بعض الأيام من رمضان الماضي ونصحني الطبيب بعدم الصيام فصمت الا ثلاثة ايام وانا ناسية الآن هل اديتها أم لا؟

٭ عليك ان تؤدي الثلاثة ايام التي عليك قبل دخول رمضان وتبرئي ذمتك امام الله.

وعليّ صيام كفارة الآن فماذا افعل بعد ان دخل علينا رمضان؟

٭ يمكنك ان تطعمي عشرة مساكين بدلا من صيام الكفارة.

سائل يقول: سافرت في اول يوم رمضان وكنت صائما وكان البلد الذي ذهبت اليه اهله غير صائمين فماذا افعل؟

٭ الواجب عليك ان تتم صيامك الا اذا اخذت بالرخصة وافطرت لتقضي هذا اليوم بعد انتهاء الصيام.

صلاة وصوم الطفل

وبالنسبة للأطفال كيف يؤدون الصلاة والصيام؟

٭ الطفل ما لم يبلغ الحلم هو غير مكلف الا ان ولي الامر مطالب بتمرين الاولاد على العبادات فيعودهم الصلاة من سبع ويحاسبهم عليها لعشر سنين وبالنسبة للصوم يتدرب عليه حسب مقدرته.

الاحتلام

اذا احتلم الانسان وهو نائم في نهار رمضان فهل يبطل صومه؟

٭ لا يبطل الصوم بالاحتلام في نهار رمضان لان النائم غير متعمد بل هو غير مكلف في نومه فلا يكون لاحتلامه اثر في فساد صومه.

تتابع الحمل

إذا كانت المرأة في بداية حياتها الزوجية وجاءت الرضاعة والحمل بالتتابع، فماذا تفعل؟

٭ تدفع عن نفسها فدية الصيام فإن تمكنت من الصوم في أيام بعد رمضان صامت ما عليها من أيام.