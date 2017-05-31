والنهار إذا جلاها

لبزوغ الفجر ملتقطة فوق بحر الصين، ويظهر الفجر بلون أزرق وكأنه يجلي الليل ويزيحه، هنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى عندما أقسم بهذه الظاهرة، ظاهرة تجلي النهار: (والنهار إذا جلاها) الشمس: 3، ومعنى (جلى) في اللغة: وضح وأظهر، ونلاحظ كيف أن ضوء الشمس أو النهار يظهر هذه الشمس ويوضحها لنا في مشهد بديع، فتبارك الله أحسن الخالقين.



يلاحظ في هذه الصورة الفجر الكاذب والفجر الصادق اللذين اخبر عنهما النبي ژ، الفجر الكاذب الأبيض المستطيل، وهو يسبق الفجر الصادق، وهذا الفجر لا تصح صلاة الصبح بطلوعه ولا يمسك عن الاكل والشرب بطلوعه.



وأما الفجر الصادق فهو الأحمر الذي اخبر عنه النبي ژ ويجيء بعد الفجر الكاذب وهذا الفجر هو الذي يمسك ويصلي بعد طلوعه.

وكثير من الناس اليوم وللأسف يمسكون ويصلون قبل طلوع الفجر الصادق.