د. محمد الطبطبائي

إجبار الصبي

ما حكم الزام الصبي بالصوم؟

٭ لقد يذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الصيام للصغير، وأنه يأمره وليه به إذا أطاقه، للتمرين عليه، لما روته الربيع بنت معوذ انه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ـ غداة عاشوراء إلى قرى الانصار: من أصبح مفطرا فليتم صومه بقية يومه، ومن اصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك، حتى يكون عند الافطار.

غسل الأسنان

هل يجوز للصائم في نهار رمضان استعمال معجون الاسنان؟

٭ الفم لا يعتبر من جوف الانسان، بل هو من الوجه، لذلك يدخل في الوضوء، عندما أمر الله تعالى بغسل الوجه، وعليه فإن غسل الاسنان بمعجون الاسنان جائز للصائم في نهار رمضان، ولا يؤثر على صومه ولكن على الصائم ان يبتعد عن الانواع التي تكون فيها رائحة شديدة، او يكون لها أثر بعد غسل الاسنان.

الصوم أفضل

أيهما أفضل الصوم أو الفطر للمسافر؟

٭ يفضل للمسافر الصوم في نهار رمضان، ان كان ممن لا يجهده الصوم، لعموم قوله تعالى: (وان تصوموا خير لكم)، ولأنه أبرأ للذمة.

ولا يجوز لمسافر الفطر قبل أن يخرج، لاحتمال ان يعوقه عن السفر عائق.

بلع الريق

أرى بعض الصائمين لا يبلع ريقه، ويقول انه يفطر بذلك.. فهل هذا صحيح؟

٭ يجوز للصائم ان يبلع ريقه، ولكن الذي يكره هو ان يجمع ريقه في فمه فيبلعه، ولا يؤثر ذلك على صحة الصوم.