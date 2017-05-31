عدم التفقه في الدين

عدم التفقه في أحكام الصيام وعدم السؤال عنها، فإن صوم رمضان فريضة وعبادة يجب على المسلم أن يعرف كيف يؤديها على الوجه الصحيح المقبول، فيعرف الأركان والواجبات والسنن والمكروهات والمفطرات.

عدم تجنب المعاصي أثناء صيامهم، فتجد الصائم يتحرز من المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع لكنه لا يدع قول الزور والعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري.

ترك السنن

ترك بعض السنن ظنا في عدم شرعيتها حال الصيام، كترك المضمضة والاستنشاق، خوفا من وصول الماء إلى الحلق، مع أن المنهي عنه إنما هو المبالغة التي يخشى معها وصول الماء إلى الجوف، فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الترمذي وغيره، ومثل ذلك ترك السواك بعد الزوال، تحرجا من الإثم، مع أن الصحيح ان السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعده.