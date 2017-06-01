د. محمد الطبطبائي

المنظار

عندي منظار عن طريق الدبر، فهل يفطر؟

الحمد لله، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله، اما بعد فالذي اراه - والله اعلم - ان ادخال المنظار من الدبر والحقنة الشرجية والتحاميل ولو فيها دهون او دواء او سوائل لا يفسد الصيام، لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناهما.

وقال العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه المحلي «4/348»: «انما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي، وما علمنا اكلا ولا شربا يكون على دبر او احليل او اذن، او عين أو أنف او من جرح في البطن او الرأس وما نهينا قط عن ان نوصل الى الجوف بغير الأكل والشرب وما لم يحرم علينا ايصاله».

لصقة النيكوتي

ما حكم لاصقات النيكوتين التي يضعها المدخنون على الجلد اثناد الصيام لتعينهم على التخلص من عادة التدخين هل هي مؤثرة على صحة الصوم؟

٭ هذه اللاصقات التي تحتوي على مواد تصل الى الجسم خلال الجلد لا تعتبر مفطرة ويجوز لمن أراد ان يتخلص من عادة التدخين ان يستخدمها ولو في نهار رمضان، لان هذه المواد تدخل الى الجسم من منفذ غير طبيعي، وذلك من خلال امتصاص الجلد لها، وتحللها مع الدم، وهي ليست من الطعام ولا من الشراب وليس في معناهما، وعليه فلا اثر لها على صحة الصوم.

صوت الأغاني

للأسف نرى الآن في أسواقنا انه تحين اوقات الصلاة والناس لا تعيرها اهتماما فماذا نفعل، خصوصا ان بعض المحلات ترفع اصوات الأغاني فيها؟

٭ عموما، إذا استطعت ان تنصح هؤلاء بالحسنى فلا بأس في ذلك انطلاقا من قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) ولتكن النصيحة بالحسنى وتلفت نظره الى مخالفة ما هو عليه وعلى الاقل تقدير وقت الصلاة وخفض الصوت حتى لا يشوش على المسلمين صلاتهم.