قراءة القرآن

القرآن الكريم خير كتاب انزله رب العزة سبحانه وتعالى على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خير أمة في خير شهر في خير ليلة، تكفل الله سبحانه بحفظه حرفا حرفا وكلمة بكلمة وآية بآية قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فعليك بتلاوة القرآن، فعمري بيتك وانتهزي الفرص وضاعفي حسناتك والأجر في شهر رمضان والانشغال بذكر الله وتلاوة كتابه والمسارعة الى فعل الخيرات حتى تنالي جائزة الله التي اعدها لك.

ورد يومي

ينبغي ان يكون لك ورد من تلاوة القرآن يحيا به قلبك، وتزكو به نفسك، وتخشع له جوارحك، وبذلك تستحقين شفاعة القرآن يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان» رواه أحمد والحاكم بسند صحيح.