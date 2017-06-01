الرغيف والسيف

روي أن أعرابيا مر ذات يوم وهو يحمل رغيفا من الخبز برجل صائم يحمل سيفا، فقال الأعرابي: أتبيعني سيفك برغيفي. فأجابه الرجل: أمجنون أنت؟ فقال الأعرابي: وما أنكرت مني؟ انظر إلى الرغيف والسيف أيهما أحسن أثرا في البطن.

اشك واليقين

خرج أبو عيسى بن جبريل إلى متنزه ببغداد ومعه الحسن بن هانئ (أبو نواس) في آخر شهر شعبان، فلما كان اليوم الذي أوفى به شهر شعبان على الثلاثين قيل له: إن هذا يوم شك وبعض أهل العلم يصومه، فقال: لا عليك، ليس الشك حجة على اليقين.

طلب الفتوى

جاء رجل يوما إلى فقيه للفتوى في شهر رمضان فقال له: لقد أفطرت يوما بعذر؟ فأجابه الفقيه: اقض يوما؟ قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا ميمونة فامتدت يدي إليها وأكلت منها. قال الفقيه: اقض يوما آخر. قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة فسبقتني يدي إليها وأكلت منها‍. فقال الفقيه للرجل: الرأي انك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك؟

أنت ممن يجري في ميداننا

قيل: شهد أعرابي عند سوار القاضي بشهادة، فقال له: يا أعرابي، إن ميداننا لا يجري من العتاق فيه إلا الجياد، قال: لئن كشفت لتجدني عثورا، فسأل عنه سوار، فأخبر بفضل وصلاح، فقال له: يا أعرابي، أنت ممن يجري في ميداننا، قال: ذلك بستر الله.

لا تكلمك الشملة .. بل من فيها

قيل: دخل أعرابي على بعض الملوك في شملة شعر، فلما رآه أعرض عنه، فقال له: إن الشملة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها.