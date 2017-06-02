الترابط الأسري

يعد شهر رمضان المبارك موسما وفرصة طيبة لزيادة دعم التماسك والترابط الأسري وعلى المرأة أن تشعر أبناءها بالسعادة والحب من تزاور للأقارب والتجمع الأسري وقت الإفطار والسحور والجلوس معهم للتشاور والقراءة والمداعبة، حتى تبث الحيوية والنشاط بين أفراد الأسرة.

وقت ممتع

ولابد للمرأة في رمضان ان تقضي وقتها مع أفراد أسرتها، والوقت القليل عليه ان يكون مفيدا اذا جعلته الأم وقتا أو قيمة، قومي بعمل أشياء تستمتعون بها مع أطفالك، اسألي طفلك كيف يرى رمضان، وخذيه معك الى زيارة أفراد العائلة، الأخوال والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الاخوال، خاصة الذين يحبون أحفادهم حبا كبيرا، ومن أفضل الأوقات لهذه الزيارات ولاجتماع العائلة هو شهر رمضان، حيث يتناول افراد العائلة الإفطار معا ويتبادلون الاحاديث ويكون التواصل بينهم دوما.