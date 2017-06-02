تحرج من الاغتسال

تحرج بعض الصائمين من ان يصبح جنبا وهو صائم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم.

سوء الخلق

سوء الخلق وسرعة الغضب والطيش في نهار رمضان بسبب الجوع وخلاء البطن، مع ان المفترض ان يهذب الصوم اخلاق الصائم، ويضبط مشاعره وانفعالاته متمثلا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابّه احد، او شاتمه، فليقل: إني صائم». رواه البخاري ومسلم.

الفتور

ما يلاحظ في اول الشهر من كثرة المصلين والمقبلين على العبادة وقراءة القرآن، ثم لا يلبث ان يتسلل الفتور إليهم فيخبو هذا الحماس في آخر الشهر الذي يفترض ان يضاعف فيه الجهد لما للعشر الأواخر من مزية على غيرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر «شدّ المئزر، وأحيا الليل، وأيقظ أهله». رواه ابن خزيمة في صحيحه.