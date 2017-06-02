د. محمد الطبطبائي

حكم النية

ما حكم النية في الصيام، وكيف تكون؟

يجب تبييت النية لكل يوم من أيام شهر رمضان، وذلك بأن يعزم في الليل قبل الفجر أنه سيصوم غدا، وكل من علم انه غدا رمضان، ونوى صيامه، فقد نوى، أما صيام النافلة فلا يشترط فيه تبييت نية.

سنّة مستحبة

ما حكم السحور؟

السحور من السنن المستحبة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى السحور، وقال: «تسحروا فإن في السحور بركة».

المرض المؤلم

ما هو المرض الذي يجوز معه الفطر؟

المرض إذا كان يؤلم صاحبه، ويؤذيه، ويشق معه الصوم، او يخاف زيادته، صح له الفطر معه، اما الصداع، والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصوم، فلا يجوز الفطر بسببه.

الأكل سراً

هل يجوز للحائض والنفساء الأكل في نهار رمضان؟

لا يجب على الحائض، والنفساء، التشبه بالصائم، فيباح لهن الأكل، والأفضل ان تأكل الحائض والنفساء سرا، ولكن متى ما طهرت من الحيض، او النفاس، امسكت عن الاكل والشرب بقية اليوم.

تضاعف الإثم

هل يفطر الصائم إذا وقع في المعاصي في نهار رمضــان؟

ان من ارتكب المعاصي في رمضان يتحمل إثما مضاعفا لانتهاكه حرمة الشهر، وعليه المسارعة في التوبة إلى الله تعالى، بالإقلاع عن الذنب والندم على ما عمله، والعزم على عدم العودة الى ذنبه مستقبلا، وأما بالنسبة لصومه، فإنه صحيح، ومجزئ، مادام لم يفعل ما يوجب بطلان صومه.