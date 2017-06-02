أشعب والجَدْي
قال المدائني: إنه كان لزياد بن عبدالله الحارثي جَدْيٌّ لا يمسه أحد، فعشّى قوما في أحد أيام رمضان فيهم أشعب، فعرض أشعب للجدي من بين القوم. فقال زياد حين رفعت المائدة: أما لأهل السجن إمام يصلي بهم؟
فقالوا: لا.
قال: فليصل بهم أشعب.
فقال أشعب: أو غير ذلك أيها الأمير؟
قال: ما هو؟
قال أشعب: لا آكل لحم جدي أبدا!
رمضان يوم واحد
قيل لبعض الناس: كيف صنعتم في رمضان؟ فأجابهم: اجتمعنا ثلاثين رجلا فصمناه في يوم واحد واسترحنا فيه.
قيل: شهد أعرابي عند سوار القاضي بشهادة، فقال له: يا أعرابي، إن ميداننا لا يجري من العتاق فيه إلا الجياد، قال: لئن كشفت لتجدني عثوا، فسأل عنه سوار، فأخبر بفضل وصلاح، فقال له: يا أعرابي، أنت ممن يجري في ميداننا، قال: ذلك بستر الله.
أنت ممن يجري في ميداننا
نظر أحدهم إلى أعرابي في شملة غائر العينين، مشرف الحاجبين، ناتئ الجبهة، فقال له: يا أعرابي، أين ربك؟ قال: بالمرصاد.
أين ربك؟كيف دينك؟
قيل لأعرابي: كيف أنت في دينك؟ قال: أخرقه بالمعاصي، وأرقعه بالاستغفار.
لا تكلمك الشملةمن التراث العربي
قيل: دخل أعرابي على أحد الولاء في شملة شعر، فلما رآه أعرض عنه، فقال له: إن الشملة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها.