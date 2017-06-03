د. محمد الطبطبائي

يصلي ويصوم في رمضان فقط

ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة والصيام؟

٭ الذي يتبين لي من الأدلة ان ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا اذا كان تركا مطلقا، وأما من يصلي ويخلي، فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الاحيان، الذي يبدو لي من الأدلة انه لا يكفر بذلك، لقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ـ اي الصلاة ـ فقد كفر»، ولقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان أنا في شك من إيمانه لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه لكني لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.

أشهر فائتة

أخي لم يصم رمضان من قبل وكان بالغا ثم التزم الآن، فهل يجب عليه قضاء هذه الأشهر؟

٭ القول الراجح من أقوال أهل العلم انه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق ان العبادة المؤقتة اذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا، وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم منّ الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمنّ الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقريره، وهو ان العبادة الموقتة بوقت اذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، واذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئا.

حيض أم نفاس

امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بـ 5 أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض او نفاس وماذا يجب عليها؟

٭ إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة ايام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي، وإن كان مع هذا الدم امارة من امارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من اجله الصلاة والصوم ثم اذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.