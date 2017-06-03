أفطرت بعذر

جاء رجل يوما الى فقيه يستفتيه، فقال له: لقد أفطرت يوما في رمضان بعذر.

فقال: اقض يوما.

قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا «ميمونة»، فامتدت إليها يدي وأكلت منها.

قال: فاقض يوما آخر.

قال: قضيت وقد أتيت أهلي وقد صنعوا «هريسة»، فسبقتني يدي إليها وأكلت منها.

قال: الرأي عندي أنك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك.

الأصمعي وأعرابية

قال الأصمعي: رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمنى، فقلت: يا أمة الله، تسألين ولك هذا الجمال! قالت: قدر الله فما أصنع؟ قلت: فمن أين معاشكم؟ قالت: هذا الحاج نتقممهم ونغسل ثيابهم، فقلت: فإذا ذهب الحاج فمن أين؟ فنظرت إلي وقالت: يا صلب الجبين! لو كنا إنما نعيش من حيث نعلم لما عشنا.

الصيرفي .. والدرهم من التراث العربي

قيل: جاء أعرابي إلى صيرفي بدرهم، فقال له: هذا ستوق، فقال الأعرابي: وما هو الستوق بأبي أنت؟ قال: داخله نحاس وخارجه فضة، قال: ليس كذلك، قال: أكسره فإذا كان كذلك فأنا منه بريء؟ قال: نعم، فكسره فلما رأى النحاس قال: بأبي أنت، متى أموت؟ فأنا أشهد أنك ربما تعلم.