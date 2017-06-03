احرصي على السحور

إن وجبة السحور تأتي في وقت تتنزل فيه الملائكة وتستغفر فيه للصائمين ومن آداب الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور»، وهناك البركة في السحور، فاجمع أسرتك على مائدة السحور تنال بركته، ففيه استعانة على طاعة الله أثناء النهار من صلاة وقراءة وذكر.

فالسحور سنة وقربة، قال صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور»، فينبغي التسحر ولو بالقليل وليس من اللازم أن يكون كثيرا وعلى الأم اختيار أصناف مفيدة من الأطعمة لوجبة السحور بحيث تحتوي المائدة على جميع العناصر الغذائية خاصة مع وجود أطفال صغار يستعدون للصوم، ويعتبر كوب من التمر باللبن بعد الإفطار او السحور غذاء مهما جدا للطفل، فله مفعول جيد في تهدئة الأعصاب، بالاضافة الى فوائده الغذائية الكبيرة.

بلع الريق

ومن هذا القبيل تحرج البعض من بلع الريق في نهار رمضان لظنه انه اذا بلع بصاقه فقد فسد صومه، وهذا ليس بصحيح، اذ لم يثبت في الشرع ان بلع البصاق من المفطرات التي يبطل الصوم بها.