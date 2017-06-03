عدم التعجيل بالفطر

تأخير الإفطار بعد دخول وقته، وهو خلاف السنة التي جاءت بتعجيل الفطر اذا دخل الوقت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه.

التنطع

ومن ذلك ان بعض الصائمين لا يفطر الا بعد ان ينتهي المؤذن من أذانه احتياطيا، وهو من التنطع والتكلف الذي لم يطالب به العبد.

عدم إجابة المؤذن

ومن الأخطاء انشغال بعض الصائمين بالإفطار عن إجابة المؤذن، والسنة للصائم وغيره ان يتابع المؤذن عند سماعه ويقول مثل قوله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن» متفق عليه.

ولا يلزم الصائم ان يقطع أكله او شربه من أجل المتابعة، بل يتابعه مع مواصلة الإفطار، حيث لم يرد نهي عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان.