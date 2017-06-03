مشروع ( أم الكتاب) لتصحيح قراءة سورة الفاتحة أحكام ينبغي مراعاتها عند قراءة سورة الفاتحة

فضل تلاوة القرآن الكريم، وتَفَاضُل سُوَرِه فيما بينها:

القرآن الكريم كلام الله نور وهداية، تعاهد حروفه وآياته وسوره بالقراءة الصحيحة والتَّعَلم شفاعة وارْتقاء في المنزلة يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ، وارْقَ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك اليوم عند آخر آية تقرؤها» (أخرجه ابن حبان)، والتفاضل بين سور القرآن وآياته ثابت بالكتاب والسنة، فمنها ما تبث له فضل خاص على غيره مثل فضل سورة الفاتحة على سائر سور الكتاب العزيز، فقد سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم سور القرآن (رواه البخاري)، وأفضل القرآن (رواه ابن حبان)، وبيَّن عليه الصلاة والسلام أنَّه لم ينزل مثلها في أي كتاب سماوي قبل القرآن قطُّ(رواه ابن حبان)، وغيرها من الفضائل الكثيرة.

عِظَمُ سورة الفاتحة لِتَعَلُّقِها بالصلاة أَعْظَمُ وأوجب شرائع الإسلام بعد الشهادتين:

إنَّ الصلاة المفروضة شأنها عظيم، وأمرها خطير، فهي أَهَم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وآكَدُ شرائع الإسلام العَمَلية، ولذا اختصها الله سبحانه وتعالى بخصائص دون غيرها من الأركان والشعائر، وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التهاون والتكاسل عنها، وجعل المحافظة عليها فَيْصَلا بين الإيمان والكفر فعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(أخرجه ابن ماجه)، وحَثَّ أمته عليه الصلاة والسلام على التَّاَسِّي به في أدائها حيث قال: « صلوا كما رأيتموني أصلي»(أخرجه البخاري)، أي وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الصلاة والإتيان بأركانها وشروطها التي منها قراءة سورة الفاتحة فهي شرط لصحة الصلاة: فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (رواه البخاري).

قال النووي رحمه الله: « ففيه - أي الحديث - وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» (شرح النووي على مسلم).

منتدى الفعاليات

باستضافة العلامة غانم قدوري الحمد لأول مرة في الكويت

«المنابر القرآنية» تنجح في تخريج وإجازة 100 مشارك ومشاركة في علم رسم المصحف وضبطه

عقدت جمعية المنابر القرآنية دورة (علم رسم المصحف وضبطه) باستضافة الشيخ العلامة أ.د. غانم قدوري الحمد، والتي أقيمت لأول مرة في دولة الكويت ضمن مشروع (عالية القراءات)، على مدى شهر تقريبا (من 13/04/2017-10/05/2017)، والتي أسهمت في تخريج وإجازة 100 مشارك ومشاركة من الحفاظ وطلبة العلم والقراء في مجال علم رسم المصحف وضبطه.

وأقيم الحفل الختامي للدورة يوم الأربعاء الموافق (10/5/2017) في قاعة التميز بإدارة مساجد محافظة حولي؛ لتكريم من اجتاز هذه الدورة المتخصصة والذين بلغ عددهم 100 مشارك ومشاركة من الحفاظ وطلبة العلم والقراء.

وقد نجحت «المنابر القرآنية؛ بفضل من الله أولاَ ثم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة مساجد محافظة حولي وإدارة شؤون القرآن الكريم وجامعة الكويت ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وبدعم المحسنين والمحسنات، وتضافر جهود اللجنة المنظمة، في تتويج أنشطة وفعاليات مشروع (عالية القراءات) بعقد دورة (علم رسم المصحف وضبطه)، ومجلسي السماع والإجازة والتعليق على كتابي «الميسر في علم رسم المصحف وضبطه»، و«الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية»، والتي أقيمت لمصنفها العلامة أ. د. غانم الحمد، والتي حضرها جمع غفير من طلبة العلم وحفظة كتاب الله؛ حيث تهدف «المنابر القرآنية» من خلال هذا المشروع إلى تكوين الحفاظ والقراء بالطريقة التي سار عليها كبار العلماء الأقدمين؛ بربطهم بالقرآن الكريم وعلومه المختلفة دراية ورواية.

وقد درجت جمعية المنابر القرآنية على طرح المشاريع النوعية وغير التقليدية لخدمة القرآن الكريم، وذلك انطلاقا من حرصها ورؤيتها التي تقوم على تحقيق الريادة والتميز، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»؛ حتى نكون مع أهل القرآن ؛ أهل الله وخاصته، لتقديم أشرف العلوم وأزكاها مع كتاب الله عز وجل .

المنتدى الدعوي

وكونوا عباد الله إخوانا

ينبغي أن نعلم بأن علاقة المسلم بأخيه المسلم ربانية ولا علاقة لها بالانتماءات او المسميات فهذا شأن خاص لكل إنسان قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (آل عمران: 103).

لقد أثنى القرآن الكريم على الانتماء لفريق المهاجرين والأنصار عندما حققوا معاني الأخوة الإسلامية الربانية قال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (التوبة: ١٠٠).

وعاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تنادوا بحَميَّة الجاهلية وقالوا في غزوة بني المصطلق (يا للأنصار يا للمهاجرين) فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دَعُوها إنها منتة

أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم!!.

- أيها القارئ الكريم:

سيحاسب الواحد منا يوم القيامة جزاء ما قدم من عمل صالح أو طالح {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}(مريم:٩٤ ) وليس الحساب يوم القيامة على حسب الانتماء،فلنتعاون معا على ما اتفقنا عليه من نصرة الإسلام ونشر الدعوة وتقديم العون للمستضعفين وسد عوز المعوزين وما اختلفنا عليه فلتتسع صدورنا لبعضنا البعض فهي سنة الله في خلقه: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}.(هود:١١٨-١١٩)

كما لا يجوز بحال من الأحوال تكفير أي مسلم شهد الشهادتين، وصلى الى قبلتنا، ولا تخفى عليكم قصة أسامة بن زيد في قتل الرجل الذي شهد الشهادتين

(يا أُسامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَما قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا؛ فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى تَمَنَّيْتُ أَنّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) رواه البخاري،فلماذا نربي شبابنا اليوم على التهاون في التبديع والتفسيق والتكفير، وهل هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة؟!

بل أثنى الله تعالى في القرآن على الحزب دون تحديد مسماه إذا كان شأنه نصر الدين ونشر الخير وتربية الشباب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحب مجالس العلم وحفظ القرآن الكريم وتعليمه.

{لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(المجادلة:٢٢).

وأخيرا لنغرس معاني الأخوة الإسلامية التي حث عليها الإسلام بدلا من البغض والكره الذي زرعه أعداؤنا وخصوم الإسلام ولْنَعُدْ إلى ديننا عودا جميلا ولنحسن التعامل مع بعضنا البعض ولا نبني أفكارنا ومعتقداتنا في التعامل مع الآخرين على غير الحقيقة التي نعيشها مع إخواننا في الإسلام؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه). رواه مسلم .

اللهم وحد صفوفنا، وأصلح قلوبنا واسلل سخائم صدورنا، واستعملنا في طاعتك واجعلنا غرسا لنصرة دينك ونبيك وعبادك الصالحين.

المنتدى الإداري

أهمية العلاقات العامة مع العاملين داخل المنظمة

إن العلاقات العامة السليمة تبدأ من داخل المنظمة , أي من خلال تطوير مفاهيم ومدركات ومعارف ومعنويات القوى العاملة. وفي هذا المجال يجب أن تدرك الإدارة الحقائق التالية :

1- إن تحقيق المنظمة لأهدافها مرهون بدرجة أساسية بمعرفة أعضاء المنظمة وموظفيها بهذه الأهداف، وبفهمهم للدور الذي يجب أن يؤدوه للإسهام في تحقيق تلك الأهداف.

2- إن كافة العاملين لديهم مهارات وخبرات ومعلومات وأفكار يمكن أن تسهم في تحقيق فاعلية المنظمة.

3- إن تولد الشعور بالمسؤولية لدى العاملين، يعتمد على مدى توافر الفرصة لديهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم، وفي وضع الأهداف ورسم السياسات ووضع خطط ونظم العمل.

4- إن المنظمة تعمل بنجاح وفاعلية وكفاءة أكبر إذا كان جميع العاملين بها على علم بما يحدث فيها، سواء في ذلك الإنجازات الجيدة، أو المشاكل والصعوبات التي تبذل لحلها.

5- إن العلاقات العامة السليمة والفعالة يتجه مسارها من الداخل حيث العاملين إلى الخارج حيث الجماهير الخارجية، وهو أمر يقتضي الاهتمام بدعم الصلة مع الجمهور الداخلي، وتوثيق الروابط معه وتوجيه قدراته وإمكانياته لتعزيز مكانة المنظمة وازدهار صورتها.

6- إن العاملين ينتظرون من الإدارة أفعالا وتصرفات وليس وعوداً.

7- إن العاملين لهم مصادر عديدة للمعلومات وتمثل الإدارة أحد هذه المصادر. على أن أكثر مصدر يثقوا فيه هو تجاربهم وخبراتهم الخاصة.

8- ليس من المنطق بل ومن الخطورة أن تسعى الإدارة إلى الوقوف على آراء واقتراحات العاملين إن لم تكن لديها النية لاستخدامها والاستفادة منها.

9- لو أن أعضاء المنظمة غير راضين عن الطريقة التي تعاملهم بها الإدارة، فإنهم سوف يجدوا مخرجاً للتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلبية ضد المنظمة.

10- إن العبارات المثبطة تقتل حماس الموظفين للعمل ورغبتهم في المشاركة بأفكارهم وآرائهم. ومن أمثلة هذه العبارات (هذا رأي غير سليم)، أو (هذه فكرة غير ناضجة).

11- إن الموظفين يريدون أن يعاملوا كبشر وليس كأشياء أو أدوات. إنهم يرغبون في أن تكون لديهم معلومات مرتجعة من رؤسائهم عن إنجازهم وآرائهم وأن تعترف الإدارة وتقدر إنجازهم الجيد، وأن يؤدوا أعمالاً تثير اهتمامهم ؛ وأن يشعروا أنهم أعضاء في فريق، وأن يعرفوا ما هو متوقع منهم، ويعرفوا ما تزمع الإدارة إدخاله من تغييرات على النظم أو السياسيات وأسباب هذا التغيير .

المنتدى العلمي

مزيد من الشهادات.. والإشارات القرآنية العلمية تتحدى

كتب بروفيسور الرياضيات بجامعة كانساس الأميركية، الملحد السابق، جيفري لانغ في كتابه Struggling to Surrender «الصراع من أجل الإيمان» (1993) يقول: «على الرغم من عجز الإنسان عن الإحاطة بأسرار الخلق وتعقيداته التي يعبّر عنها هذا النص، فإنه يشير إلى ظواهر طبيعية متعددة أيضًا.

إننا لا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد أن هناك آيات قرآنية معينة تشير إلى اكتشافات علمية محددة، بل إن ما نقوم به فقط هو مقارنة إشارات قرآنية تتعلّق بطبيعة الكون مع بعض الأفكار العلمية المعينة، وغالباً ما نجد أن هناك تشابهات عميقة؛ غير أن ما يشد الانتباه هنا، كما يقول بوكاي، هو أن القرآن - من بين كافة الكتب القديمة التي تصف أو تحاول أن تشرح وظائف الطبيعة - يمتاز بأن المفاهيم غير الصحيحة لا تعرف سبيلها إليه.

كما يتفرّد القرآن بإشاراته إلى كمٍ كبير من الموضوعات المحتوية على مضامين هي من صميم المعرفة العلمية المعاصرة، وذلك دون أن يظهر أي تعارض، ولو في آية قرآنية واحدة، مع ما توصّل إليه العلم الحديث».

ويختم لانغ تعليقه بعبارة كاشفة يقول فيها: إن الآيات تحقق بالضبط ما تقترحه مدلولاتها فهي تعمل كإشارات، فتلفت انتباه المرء، وتسهم في ارشاده إلى التفكير العميق وأحياناً تقوده إلى الإيمان.

إن قوة هذه الآيات لا تكمن في إعطائها توصيفات دقيقة وواضحة لبعض المظاهر الطبيعية، ولكن في قدرتها على إشباع فضول الإنسان وخشيته خلال العصور.

وعلى الرغم من قدرتنا على النقاش حول حقيقة معنى أي من هذه النصوص، فإن الموضوعات التي تمت مناقشتها في هذا الفصل حتى الآن تقودنا إلى انطباع واحد محدد، وهو أن منزّل القرآن كان يعلم سلفًا أن عقل الإنسان سوف يتطوّر، وهذا التطوّر سيبلغ قمته في عصر يعدّ فيه العقل والعلم المعيار النهائي للحقيقة».

وكأن البروفيسور لانغ كان يستلهم عبارة كاشفة أخرى، لا مانع من ذكرها في هذا السياق، خلص إليها قبل مائة عام الكاتب مصطفى صادق الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (1912) يقول فيها:

«إن في ذكر الآيات الكونية والعلمية في القرآن دليلًا على إعجاز آخر، فهو بذلك يومئ إلى أن الزمن متجه في سيره إلى الجهة العلمية القائمة على البحث والدليل، وأن الإنسانية ذاهبة في أرقى عصورها إلى هذا المذهب، وأن الدين سيكون عقليًا».

الكتاب المذهل:

- في حوالي عام 1985 ألقى الدكتور غاري ميلر، المعروف أيضاً باسم عبد الأحد عمر - محاضرة بعنوان «ذلك القرآن المذهل». وهي محاضرة لم تزد مراجع ميلر فيها عن كتابين: القرآن الكريم وكتاب الدكتور موريس بوكاي «الإنجيل والقرآن والعلم».

ويفتتح ميلر محاضرته قائلًا: «إن تسمية القرآن بالكتاب «المذهل» ليست قاصرة على المسلمين وحدهم فهم يجلّونه ويسعدون به ولكنها صفة أصبح يطلقها على القرآن غير المسلمين أيضًا وفي الواقع فإنه حتى هؤلاء الذين يكنّون عداءً شديدًا للإسلام يسمونه أيضًا «الكتاب المذهل»! هذا من واقع خبرته في الغرب.

وفي واحدة من فقرات المحاضرة يقول ميلر: «إنه من الخواص المميّزة للقرآن والمثيرة للاهتمام تلمّس الكيفية التي يتناول بها الظواهر المدهشة التي لا تتعلّق بالماضي وحده بل بعصرنا الحديث أيضًا...فهو يدفع في كل يوم وكل أسبوع وكل عام بفيض من الأدلة على أنه قوة تتحدى، وأنه لم يعد بوسع أحد أن يتحدى أصالته وصحته!...ولا تزال الجهود البشرية تتواصل إلى يومنا هذا لإثبات ما نبأ به الوحي القرآني».

- في معرض تهكمه على مساهمات البروفيسور كيث مور عالم الأجنّة الكندي في تفصيل العلاقة العلمية الوثيقة بين الآيات القرآنية وعلم الأجنة الحديث، نشر الفيزيائي التركي المتفلسف تانر إيديس في عام 2009 مقالًا بعنوان: معجزات علمية قرآنية من القرن السابع؟! فتح النار فيه على الدكتور موريس بوكاي وعلى كيث مور عالم الأجنّة الكندي ورئيس قسم الأجنّة في جامعة تورونتو وكتبه مراجع دولية بعدد من اللغات.

وقد أسمى تانر إيديس البروفيسور مور «عالم الأجنّة المدافع عن الإسلام».

وقال تانر إنه سمع أن مور قال «إن القرآن متوافق مع علم الأجنّة الحديث»، وأضاف قائلًا بنبرة من عدم التصديق: «أشكّ في أن هذه العبارة قد صدرت عن مور!»

ولكن الواقع هو أن عالم الأجنّة كيث مور استفاض في شرح هذه العلاقة بين آيات قرآنية وعلم الأجنّة في مؤتمر دعت إليه الجمعية الطبية المصرية في عام 1981 بعنوان «الإعجاز الطبي في القرآن».

ومداخلة مور المسجلة صوتًا وصورة التي تتضمن شرحه لهذه العلاقة باستخدام برنامج Power Point المعروف متاحة لمن يبحث على الشبكة الدولية. والأسطر التالية مختارة كخلاصة من بين ما قاله مور:

«تتوّزع الآيات التي تشير إلى التناسل الإنساني وتطوّر الأجنّة على صفحات القرآن كله. ولم يتح لنا أن نقدّر تمامًا المعنى العلمي لهذه الآيات إلّا مؤخرًا في عصرنا هذا...»...واختتم مور عرضه بالقول:

لم يكن ممكناً لمحمد في القرن السابع للميلاد أن يعرف شيئاً من هذه الحقائق الخاصة بتطور الجنين لأن معظمها لم يكتشف إلّا في القرن العشرين، ولذا يحقّ للمسلمين وغيرهم الاعتقاد بأن هذه الحقائق إن هي إلّا وحي أنزله على محمد الإله الواحد الذي يعلم كل شيء عنا، ليس فحسب عن أطوار خلقنا، بل أيضًا عن الكيفية التي بها نحيا وتعمل بها أبداننا».

كم أردت أن ألتقي البروفيسور مور الذي لا أعلم إن كان ما يزال على قيد الحياة أم لا، ولكن المحاولة مستمرة وإن كنت أعلم يقينًا أنه «رجل يكتم إيمانه» بالنظر إلى التحديات التي تجابه المسلمين، خاصة العلماء منهم، في العالم الغربي.

٤٠٠ عام فقط!!

- في عام 2010 سأل سائل شابًا إنجليزيا خالصًا في السابعة عشرة من عمره بدل اسمه بالميلاد إلى فاروق: «ما الذي اجتذبك إلى الدين الإسلامي؟»...

أجاب فاروق قائلًا: «العلم حقيقة هو ما جعلني أعتنق الإسلام لأنني أعتقد أن الله لا يخطئ أبدًا، ولذا يجب أن يعطيني شيئًا لا يخطئ أؤمن به. وحينما قرأت آيات في القرآن تذكر تطوّر الجنين في الرحم عرفت أن القرآن حق...لأنك تفكر وتقول لنفسك...من كان يعرف قبل 1400 عام ما نعلمه اليوم عن الأجنّة من خلال المايكروسكوب؟ أدركت ساعتها أن هذا هو الحق فشهدت أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله».

في لقطة تالية نرى فاروقًا، وحوله حشد من المتابعين من مرتادي حديقة هايد بارك اللندنية الشهيرة مشتبكاً في نقاش بنّاء حول موضوع الأجنّة في القرآن.

وكان عيسى، شقيقه الإنجليزي الأصغر، يتطلّع نحوه في إعجاب ظاهر. قال فاروق محاولاً إثبات وجهة نظره لرجل إنجليزي في منتصف العمر: «هل هناك وسيلة أخرى غير المايكروسكوب لمشاهدة تطوّر الجنين في الرحم؟» أجاب الرجل: «لا».

استأنف فاروق وقد قويت حجته: «لقد اُخترع المايكروسكوب منذ حوالي 400 عام. صحيح؟»، أجاب الرجل: «نعم».

جمع فاروق حجته ورفعها إلى مستوى أعلى قائلًا للرجل وسط اتساع الجمع وحرصه على الاستماع: «إن كل التفاصيل الخاصة بتطور الإنسان داخل الرحم مذكورة في القرآن قبل 1400 عام، بل إن القرآن يشرح هذا التطور في لغة علمية تتفق تمامًا مع ما توصّل إليه علم الأجنّة الحديث!».

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