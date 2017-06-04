د. محمد الطبطبائي

الاستحاضة

امرأة ترى دم استحاضة فهل يصح صومها؟

٭ الاستحاضة هي الدم الخارج من المرأة على وجه المرض، وهو لا يؤثر على وجوب الصوم أو صحته، ولكن اذا كانت المرأة تعجز عن الصيام بسبب الاستحاضة، فيجوز لها الفطر، وعليها القضاء دون الكفارة، متى ما استطاعت فإن عجزت أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينا.

البخور

لقد سمعت بعض الناس يقولون ان البخور يفطر.. فهل هذا صحيح؟

٭ من أراد ان يتطيب ببخور فعليه ان يحذر من ان يتعمد استنشاق البخور، بحيث لا يدخل الى جوفه عن طريق الأنف أو الفم، فيستطيع ان يبخر ثيابه ثم يلبها، أو يضع طيبا، دون ان تدخل أجرامه إلى أنف الصائم أو فمه، اما اذا تعمد استنشاق دخان البخور، فإنه يفطر كما لو شرب سيجارة.

نقاط الأنف

ما الحكم في نقاط الأنف عند المرأة الحامل وهي صائمة حيث انني لا أستطيع التنفس أثناء الحمل، ويجب ان استعمل نقاط الأنف، والبعض يقول لي: انها تفطر ولكني أحاول الا أدخلها إلى جوفي وأنا صائمة؟

٭ اذا لم تصل نقاط الأنف الى جوفك فصيامك صحيح، لأن العبرة بوصول شيء الى الجوف

الفقير والمسكين

شخص يريد ان يخرج زكاته لكن كيف يحدد الفقير والمسكين، وهل هناك فرق بينهما؟

الفقير: من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به، كمن يحتاج الى 10 دنانير في اليوم فلا يجد الا 3.

المسكين: من قدر على مال او كسب حلال لائق به يكفيه ومن يعولهم، ولكن لا تتم به الكفاية، كمن يحتاج الى 10 فيجد 7، فمن يملك النصف في حاجته يعتبر مسكينا، ومن يملك اقل من النصف يعتبر فقيرا، والمراد بالكفاية للفقير والمسكين كفاية السنة.