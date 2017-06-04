شرب السجائر

ما يفعله بعض الصائمين من الفطر على ما حرم الله كالسجائر وغيرها هو من الخبائث، ولا شك ان الصوم فرصة عظيمة للتخلص من هذه الأمور، وتدريب للإنسان على ترك المألوفات التي تعودها، فمن استطاع ان يتركها نهارا كاملا، لا يعجزه ـ بالصبر والعزيمة ـ الاقلاع عن هذه الخبائث في ليله أيضا، حتى اذا انتهى رمضان كان قد تعود على تركها فيسهل عليه المداومة والاستمرار على ذلك.

الغفلة

من الأخطاء غفلة بعض الصائمين عن الدعاء عند الإفطار، مع ان هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، ومن الغبن والحرمان ان يضيع العبد على نفسه هذه الفرصة العظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر» رواه أحمد وصححه الألباني، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» رواه أبوداود.٣