شيخنا يصوم عنا !

يروى ان صائما دخل قرية في رمضان فرأى كل من فيها يأكلون نهارا فاستغرب الأمر، وقال لهم: أما عندكم رمضان؟

قالوا: بلى، ولكن شيخنا يصوم عنا.

فذهب إلى دار الشيخ مستغربا، ودخل وكان الوقت نهارا، فرأى أمام الشيخ سفرة طولها كذا ذراعا، وعليها ما لذ وطاب من المأكل، والشيخ يلوك الطعام، فقال: شيخي علمت انك تصوم عن أهل البلد؟ فرد الشيخ قائلا: يا جاهل، من يصوم عن أهل بلد، ألا يتسحر مرة كل نصف ساعة؟!

امتطيت إليك الرجاء

قيل: اتى اعرابي رجلا، فقال له: اني امتطيت اليك الرجاء، وسرت على الامل، ووفدت بالشكر، وتوسلت بحسن الظن، فحقق الامل، واحسن المثوبة، واكرم القصد، واتم الود، وعجل المراد.

بلاغة أعرابي

قيل: أتى اعرابي عمر بن عبدالعزيز، فقال له: رجل من أهل البادية ساقته اليك الحاجة، وبلغت به الغاية، والله سائلك عن مقامي هذا، فقال عمر: ما سمعت ابلغ من قائل، ولا اوعظ لمقول له من كلامك هذا!

ما طرحك أهلك من خير

قيل: مر أعرابي بمرآة ملقاة في مزبلة، فنظر بوجهه فيها، فإذا هو سمج بغيض، فرمى بها، وقال: ما طرحك أهلك من خير.

مُزبّد والمرآة

قيل: نظر مزبد بوجهه في المرآة فرآه قبيحا، فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه.