شيخنا يصوم عنا !
يروى ان صائما دخل قرية في رمضان فرأى كل من فيها يأكلون نهارا فاستغرب الأمر، وقال لهم: أما عندكم رمضان؟
قالوا: بلى، ولكن شيخنا يصوم عنا.
فذهب إلى دار الشيخ مستغربا، ودخل وكان الوقت نهارا، فرأى أمام الشيخ سفرة طولها كذا ذراعا، وعليها ما لذ وطاب من المأكل، والشيخ يلوك الطعام، فقال: شيخي علمت انك تصوم عن أهل البلد؟ فرد الشيخ قائلا: يا جاهل، من يصوم عن أهل بلد، ألا يتسحر مرة كل نصف ساعة؟!
امتطيت إليك الرجاء
قيل: اتى اعرابي رجلا، فقال له: اني امتطيت اليك الرجاء، وسرت على الامل، ووفدت بالشكر، وتوسلت بحسن الظن، فحقق الامل، واحسن المثوبة، واكرم القصد، واتم الود، وعجل المراد.
بلاغة أعرابي
قيل: أتى اعرابي عمر بن عبدالعزيز، فقال له: رجل من أهل البادية ساقته اليك الحاجة، وبلغت به الغاية، والله سائلك عن مقامي هذا، فقال عمر: ما سمعت ابلغ من قائل، ولا اوعظ لمقول له من كلامك هذا!
ما طرحك أهلك من خير
قيل: مر أعرابي بمرآة ملقاة في مزبلة، فنظر بوجهه فيها، فإذا هو سمج بغيض، فرمى بها، وقال: ما طرحك أهلك من خير.
مُزبّد والمرآة
قيل: نظر مزبد بوجهه في المرآة فرآه قبيحا، فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه.