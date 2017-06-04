هذه صورة عرضها موقع ناسا للفضاء بتاريخ 4 مارس 2007 وقال العلماء انها صورة لمذنب يبلغ طوله أكثر من 30 مليون كيلو متر، وانه يسبح في الكون، ومن المحتمل ان يصطدم بأي كوكب يصادفه، ولدى تحليل هذا المذنب تبين ان ذيله عبارة عن مركبات الحديد، أما النيازك التي سقطت على الأرض منذ بلايين السنين والمحملة بالحديد فقد أغنت الأرض بهذا العنصر، لذلك عندما تحدث القرآن عن الحديد أكد على ان الحديد نزل من السماء، يقول تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز) ـ الحديد: 25.