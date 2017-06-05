هل هناك دعاء خاص يقال عند الافطار؟

٭ يستحب ان يدعو الصائم عند افطاره بما أحب لنفسه وأهله والمسلمين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد»، ومن الدعاء الوارد ان يقول «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».

متى نفطر؟

اذا كنا في الطائرة وحان وقت الغروب، فإن وقت الغروب يدخل ونرى الشمس ما زالت طالعة فمتى نفطر؟

٭ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، والذي يترجح هو عدم الفطر حتى تغيب الشمس، لو تأخرت ساعة عن موعدها أو أكثر، لأن العبرة بموضع الصائم، وليس العبرة بموضوع الأرض التي تحته، كما يفتي بعض العلماء، ما دام هناك ليل يستطيع الفطر فيه.

تناولت الدواء بعد الفجر

تناولت دواء للصداع بعد اذان الفجر وقبل إقامة الصلاة فقد كنت نائمة فهل علي قضاء ذلك اليوم أم ان صيامي صحيح؟

٭ عليك قضاء هذا اليوم لأنك قد تناولت الدواء بإرادتك، وبعد علمك بدخول وقت الصوم ولا اثم عليك لأنك معذورة بسبب المرض.

منذ 5 سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت 4 أيام وليس لي عذر غير التعب، فهل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة وما هي؟

٭ عليك 3 أمور: الأمر الأول: التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير عذر شرعي، وعليك التوبة الى الله من أجل التأخير، لأنك أخرت القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي: الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع عنه، والعزم الصادق على ألا تعود إليه، كما قال سبحانه: (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) الأمر الثاني: عليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة.