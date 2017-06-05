صلاة الظهر

أختي المسلمة: ان لم تكوني مرتبطة بدوام أو دراسة فاستيقظي قبل الظهر، ولو بزمن يسير لتصلي سنة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها عددا من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وليس لها عدد معين.

فإذا اذن الظهر فاستمعي له، وقولي مثل ما يقول المؤذن، وادعي بما ورد بعد الأذان، ثم صلي سنة الظهر القبلية، وهي أربع ركعات ثم صلي الظهر وبعدها صلي ركعتين، وان شئت أربع ركعات، وهو أفضل، ولا تنسي الأوراد عقب الصلوات، وان تقرئي ما تيسر من القرآن.

اختاه: احرصي على إيقاظ أولادك واخوانك لأداء الصلاة سواء الظهر أو العصر أو غيرهما، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى.

رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ بالمعوذات، ومسح بهما جسده».

وقولها: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» وغيرها كثير.

واحرصي على أن تعلمي أولادك هذه الاذكار عند نومهم، لأن ذلك من التربية لهم، والدعوة الى الله، وفيها حفظ لهم وحرز من الشيطان، وتعويد لهم على طاعة الله.