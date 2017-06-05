البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة

الأفضل للمسلم ان يجود بماله في رمضان، ويتصدق على الفقراء حتى يضاعف الله له الأجر والمثوبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن».

الإنكار على من يستعمل السواك

ان السواك جائز للصائم في أول النهار وآخره بل هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

آلات اللهو

ان بعضا من الصائمين يستمع الى آلات اللهو ويضيع وقته في مشاهدة الأفلام والألغاز والتسكع في الطرق.

وينبغي للمسلم ان يعمر الوقت بقراءة القرآن والذكر والاستغفار حتى يكتب من الفائزين. قال ابن رجب رحمه الله: «اما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير ان يرد وان يضرب به وجه صاحبه والعياذ بالله».