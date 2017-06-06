العلكة

هل يجوز مضغ العلك للصائم؟

٭ اذا كان العلك الذي يمضغه يتحلل، أو فيه ألوان، أو طعم يصل الى الجوف، فإن مضغه يفطر، أما اذا لم يكن فيه شيء مما تقدم، فإنه يجوز مع الكراهة، باعتبار أن الفم ليس من جوف الإنسان، فكما لو أن الصائم وضع الماء في فمه ثم أخرجه لم يفطر، فكذلك العلك.

عليك القضاء

تناولت دواء للصداع بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة، فقد كنت نائمة فهل علي قضاء ذلك اليوم أم أن صيامي صحيح؟

٭ عليك قضاء هذا اليوم، لأنك قد تناولت بإرادتك، وبعد علمك بدخول وقت الصوم، ولا اثم عليك، لأنك معذورة بسبب المرض.

التحاليل

استخراج الدم عمدا من الصائم للتحليل في نهار رمضان، هل يفسد الصيام ويجب عليه كفارة أو قضاء؟

٭ الدم الذي يؤخذ للتحليل من الصائم لا يؤثر على صحة الصوم، وذلك لأنه يسير، ولحاجة.

أكل البرد

سمعت بعض الناس يقول: إن البرد لا يفطر، لأنه ليس بأكل ولا شرب؟

٭ روى ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد، وقال: انه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه، وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام وإما شراب، فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متناول لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء.

قضاء وكفارة

امرأة عليها قضاء من شهر رمضان الفائت، وقد اخرت الصيام الى آخر شهر شعبان، ولكن أصابها مرض فلم تستطع القضاء، فماذا عليها؟

٭ عليها قضاء هذه الايام بعد شهر رمضان، وعليها كفارة عن كل يوم اخرت قضاءه، والله اعلم.