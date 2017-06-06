أظهري حبك

الحب يجعل حياتنا أجمل وفي رمضان تنشغل المرأة بالمطبخ وتحضير الفطور وتنسى ان تظهر حبها لأولادها ولجميع افراد الاسرة،

فالأطفال كما يحتاجون للعب يحتاجون الى الحب، فلا تجعلي رمضان حجة لعدم تفرغك للتعبير عن حبك لأطفالك.

شهر رمضان فرصة جيدة للتدريب على التحكم في الغضب فالأبوان يمثلان القدوة بالنسبة للطفل، فتعلمي أيتها الأم ان تتعاملي مع الغضب بإيجابية تجنبا للمصادمات، وعندما تغضبين قومي بالعد من واحد الى عشرة قبل ان تتكلمي او انسحبي من الموقف حتى تهدئي ثم عودي واشرحي مشاعرك، فالصراخ في الاطفال لا يؤدي الى نتيجة ايجابية، وغالبا ما يفشل الاطفال في الفهم عن سبب الغضب قولي لطفلك انك غاضبة في الوقت الحالي وخذي وقتا، لكي تهدئي وفكري ثم تصرفي بطريقة عادلة ومنطقية.