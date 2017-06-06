ترك السحور بالتمر

والأفضل والأحسن للصائم أن يتسحر بالتمر مع غيره من الأطعمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم سحور المؤمن: التمر» رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي، وقال الألباني حديث صحيح.

الإكثار من الأكل والشرب عند الفطور والسحور والإسراف فيهما

والذي ينبغي للمسلم ان يأكل ويشرب عند الفطور والسحور بمقدار الكفاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه...» رواه ابن حبان.

التساهل بالأكل والشرب مع طلوع الفجر أو بعده

أن يحتاط المؤمن لدينه وصومه فلا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر حتى لا يقع في الحذر ويفسد صومه، قال السعدي في تفسيره: فالأكل والشرب والجماع مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض.