المأمومون والإمام

طرائف المصلين التي تحدث في المساجد وعند الصلوات أمور معتادة، ومنها هذه الطرفة التي وقعت بين أحد المأمومين والإمام.

كان أحد الأئمة يقيم الصفوف للصلاة، والمعلوم من حال كبار السن وجود بعض التهاون في سد الفرجات في الصف إلا من رحم الله، فطلب منهم الإمام المرة تلو الاخرى أن يسدوا الفرجة في الصف، وألا يدعوا فرجة للشيطان، ولكنهم لم يحركوا ساكنا.

فلما أكثر عليهم الإمام صرخ أحدهم غاضبا: إن كان الشيطان سيأتي في الفرجة فدعه يصلي معنا! هذا شيء طيب!

إن وجد فراشاً فليفعل

قيل: ابتاع اعرابي غلاما، فقالوا له: إنا نريد أن نبرأ اليك من عيب فيه، قال: ما هو؟ قالوا: يبول في الفراش، قال: إن وجد فراشا فليفعل.

نبات الخير والشر

قال الاصمعي: سمعت بعض الاعراب يقول: من ولد الخير انتج له فراخا تطير بالسرور، ومن ولد الشر انبت له نباتا مراً، مذاق قضبانه الغيظ وثمره الندم.

الويل لنا جميعا

قيل: مر أعرابي بأبي نواس وهو ينشد بعض الامراء:

ويلي على نُجل العيون النهد والقبّ البطون

الكاتبات عن الضمير لنا بألسنة الجفون

فقال الأعرابي: ويلك انت وجدك من هذا؟ بل ويلي أنا، وويل أبي وأمي وبني عمي، وهذا الفاعل القائم بين يديك.