طعام في الأسنان

ما حكم من وجد بقية الطعام بين اسنانه في نهار رمضان؟

٭ يكره للصائم ترك بقية الطعام بين اسنانه، ومن اكل ما بين أسنانه في نهار رمضان متعمدا ذاكرا لصومه فإنه يفطر بذلك والله أعلم.

تناول الدواء

تناولت دواء للصداع بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة، فقد كنت نائمة، فهل علي قضاء ذلك اليوم أم ان صيامي صحيح؟

٭ عليك قضاء هذا اليوم، لأنك قد تناولت بإرادتك، وبعد علمك بدخول وقت الصوم، ولا اثم عليك، لأنك معذورة بسبب المرض.

لا شيء عليها

رأت زوجتي دما اثر دم الحيض بعد أذان المغرب، وهي لا تعلم متى نزل بعد الغروب أو قبله، فهل عليها قضاء؟

٭ ليس عليها القضاء، لأن اليقين أنها صامت وهي على طهارة، والشك نزول الحيض وقت صيامها، فلا يلتفت له.

قطرة الأذن

ما مفطرات الصوم؟

وهل من بينها القطرة في الأذن؟

٭ مفطرات الصوم كثيرة لعل اوضحها مما قد يكثر السؤال عنه الآتي: الحقنة الشرجية وهي الحقنة الوحيدة التي تفطر من بين الحقن، فالإبرة إن كانت في العضل أو تحت الجلد أو في العروق فإنها لا تبطل الصوم، وكذلك شرب السجائر أو الدخان مفطر للصائم، وكذلك التقطير في الأذن أو الأنف إذا وصل الماء إلى الحلق وهناك أشياء أخرى تؤدي إلى الفطر، وما ذكرناه هو مما قد يخفى على البعض.