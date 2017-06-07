هناك الكثير من المجالات التي يمكن استثمارها في شهر رمضان في مجال اسرتك وأبنائك، حيث تقومين بمتابعة تأدية صلاة اولادك في أوقاتها ومتابعتهم في ختم القرآن خلال الشهر، وكذلك مدى انضباطهم في صلاة التراويح وفي حفظ سورة من القرآن الكريم مع إكسابهم بعض المعلومات عن فقه الصيام وآدابه.

تجنب ارتياد الاسواق وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن شراء ملابس العيد قبل العشر الأواخر او قبل رمضان، وتجنب الزيارات التي ليس لها سبب، وان كان لها سبب كزيارة مريض فينبغي عدم الاطالة في الجلوس.

وايضا تجنب مجالس السوء، وهي مجالس الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والطعن في الآخرين، وتجنب تضييع الأوقات في المسابقات وحل الفوازير ومشاهدة الأفلام.