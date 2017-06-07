الغفلة

هناك من يغفل عن حكم الصيام وأسراره، وهذا خطأ عظيم، فللصوم معان متعددة كريمة ومقاصد كثيرة وغايات نبيلة وأهداف سامية، يأتي في مقدمتها إعداد النفس للتقوى والمجاهدة والصبر والعبودية لله تعالى، والاستسلام والخشية له، وغرس روح المراقبة لله في النفس في السر والعلن، وغيرها من أخلاقيات الإسلام.

رد السباب

ان بعض الصائمين يقابل السباب بمثله. ان يقول الصائم إذا سابه أحد: اني امرؤ صائم لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل: اني امرؤ صائم» رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد وابن حبان.

عدم حفظ اللسان

عدم حفظ اللسان في نهار الصيام وليله من اللغو وقول الزور والكذب. والذي ينبغي للمسلم بل يجب عليه ان يحفظ لسانه عن فضول الكلام، ويعمر أوقاته بذكر الله لقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري.