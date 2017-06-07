من الأشعار الجميلة التي قيلت في ذم بخلاء الصائمين قول الشاعر:

اتيت قيصر سحراً فقال اني صائم

فقلت اني قاعد فقال إني قائم

فقلت آتيك غدا فقال صومي دائم

ومن ذلك ما قال ابو نواس يهجو الفضل قائلا:

رأيت الفضل مكتئبا يناغي الخبز والسمكا

فأسبل دمعة لما رآني قادما وبكى

فلما ان حلفت له بأني صائم ضحكا

اتى اصحاب مزبد يوما، فقالوا له: يا أبا اسحاق، هل لك في الخروج الى العقيق، والى قباء، والى احد ناحية قبور الشهداء، فإن يومنا كما ترى يوم طيب.

قال: اليوم يوم الأربعاء ولست أبرح منزلي.

قالوا: وما تكره، يوم الاربعاء فيه ولد يونس بن متى عليه السلام.

قال: بأبي وأمي انتم فقد التقمه الحوت.

قالوا: فهو اليوم الذي نصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب.

قال: أجل، ولكن بعد ان زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون.

اخذ بعض الولاة مزبد وقد اتهمه بالشرب، فاستنكهه فلم يجد منه رائحة.

فقال: قيؤه.

قال: من يضمن عشائي أصلحك الله؟

قيل: عزم الحجاج على قتل رجل من «الأعراب» فهرب واستخفى عنه، ثم جاءه بعد أيام وقال له: أيها الأمير، اضرب عنقي، فقال له الحجاج: وكيف جئت؟ فقال: أصلح الله الأمير، إني أرى كل ليلة انك قتلتني، فأردت أن اقتل مرة واحدة، فعفا عنه.