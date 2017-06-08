والسماء بناء

في البداية، ظن العلماء ان الكون في معظمه فراغ، فاطلقوا عليه اسم فضاء، وبقي هذا المصطلح صحيحا حتى وقت قريب، ولكن في القرن العشرين اكتشف العلماء شيئا جديدا اسموه البناء الكوني، حيث تبين لهم يقينا ان الكون عبارة عن بناء محكم لا وجود للفراغ فيه وعبر باستخدام كلمة بناء، ولو تأملنا كتاب الله تعالى وجدنا انه استخدم هذه الكلمة قبل علماء الغرب بقرون طويلة، يقول تعالى: (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ـ غافر: 64).