أكثري من الصدقة

أكثري - يا رعاكِ الله - من تلاوة القرآن العظيم وختمه، وتدبري آياته واعملي بها، فقد كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرأها في غير الصلاة.

لتكوني امرأة رمضانية

ابتعدي- أثابك الله- عن خوارق الصوم ومفسداته، من غيبة ونميمة وسخرية.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة نمام». وقال صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أرأيت ان كان في أخي ما اقول؟ قال: «ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته».

تنفيس الكرب

نفّسي مكروبا، يسّري على معسر، استري مسلما، وأقيلي عثرة متعثر، علّمي جاهلا، وادخلي السرور على مسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة».