ترك التراويح

ومن الصائمين من ترك صلاة التراويح، وتكاسل عنها، ولسان حاله يقول: تكفيني الفريضة، وهو لا يكتفي من الدنيا بالقليل، بل يحرص على الكماليات منها حرصه على الضروريات.

تحدث البعض بما فعل من الخير

ومن الأخطاء: تحدّث بعض الناس بما فعل من الخير في رمضان، فبعض الناس يقول: ولله ما شاء الله رمضان هذا أنا ختمت القرآن ست مرات، والآخر يقول: وأنا ختمته عشر مرات، فيقول له: والتراويح ما فوتها ولا يوم! يقول له: يا هذا أنا كنت أصليها مرتين أيضا! وهكذا.. وأنا تصدقت بكذا.. لا يا عبدالله، اجعل عملك الصالح سرا بينك وبين الله، كما أن عملنا السيئ سر بيننا وبين الله، وربنا لا يفضحنا، ولذلك إذا أصبحنا وإذا أمسينا نقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة؛ ولذلك كما قيل: أعلم أن الناس لو اعجبوا بك فإنما يعجبون بجميل ستر الله عليك، فالله عز وجل سترني وسترك، وما فضحنا جل جلاله؛ ولذلك اجعل حسناتك سرا بينك وبين ربك.