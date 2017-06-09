ونجد كثيرا من البيوت قبل الإفطار انهم يضعون موائد كبيرة ومتنوعة الأصناف، مما يؤدي الى التأخر عن صلاة المغرب، أو فوات تكبيرة الإحرام، أو بعض الركعات، أو فوات الصلاة بالكلية، وهذا لا ينبغي في غير رمضان، فكيف في رمضان؟

اختي المسلمة: كوني عونا لأهل بيتك في طاعة الله، فقدمي لهم طعاما يسد جوعهم، واتركي الباقي بعد صلاة المغرب، لأن ترك الصلاة مع الجماعة معصية، وخطر عظيم.



كما اذكرك بألا تنسى الأذكار بعد الإفطار بعد ان اذهب الله عنك الظمأ، وابتلت العروق، ومن هذه الأذكار ما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا افطر: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى» «رواه أبوداود والنسائي بسند حسن.

وقوله: «الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين».

بعد الإفطار أدي صلاة المغرب في أول وقتها، والأوراد التي بعدها، وأذكار المساء ثم صلي راتبة المغرب، وما بين المغرب والعشاء يكمل الصائم أو الصائمة وجبة الإفطار، وما بقي يمكن شغله مع الأهل بفائدة، إما بدرس القرآن، أو بقصة صحابي أو سرد غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن الحسين رضي الله عنه: كانوا يعلموننا المغازي والسير كما يعلموننا السورة من القرآن.

فاذا أذن للعشاء فاستمعي للأذان ورددي معه وقولي ما ورد، ثم أدي صلاة العشاء وسنتها التي بعدها.