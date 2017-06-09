ترك التمر



المخالفة: ترك السحور بالتمر.

الصواب: والأفضل والأحسن للصائم أن يتسحر بالتمر مع غيره من الأطعمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم سحور المؤمن: التمر» رواه أبوداود وابن حيان والبيهقي، وقال الألباني: حديث صحيح.

تقديم السحور

المخالفة: تقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين.

الصواب: والسنة أن يؤخر السحور الى ما قبل الأذان بقدر خمسين آية، قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).

صلاة الصبح

المخالف: السهر ليلة الصيام ثم النوم عن صلاة الصبح فلا يصليها البعض إلا وقت الضحى.

الصواب: أن ينام مبكرا حتى يستعد لقيام الليل والذكر والسحور، وقد قرر أهل العلم حرمة السهر اذا كان يؤدي الى ترك صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد.