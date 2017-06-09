لا صحبكم الله

قيل: وقف أعرابي في شهر رمضان على قوم، فقال: يا قوم، لقد ختمت هذه الفريضة على أفواهنا من صبح أمس، ومعي بنتان لي، والله ما علمتهما تخللا بخلال، فهل رجل كريم يرحم اليوم مقامنا، ويرد حشاشتنا، منعه الله ان يقوم مقامي، فإنه مقام ذل وعار وصغار؟ فافترق القوم ولم يعطوه شيئا.. فالتفت إليهم حتى تأملهم جميعا، ثم قال: أشد والله عليّ من سوء حالي وفاقتي، توهُّمي فيكم المواساة، انتعلوا الطريق، لا صحبكم الله.

أبيع النصف وأشتري النصف الآخر

قيل: اشترى أعرابي نصف دار، فقال يوما: قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي، وأشتري بثمنه النصف الآخر، حتى تصير الدار لي كلها..

إن كنت كاذبا جعلك الله صادقا

قيل: طلب اعرابي من رجل مساعدة، فتحجج الرجل بالمرض، فقال له الاعرابي،: ان كنت كاذبا جعلك الله صادقا.

سمعت ذلك من مسيلمة

قيل: قام أعرابي يصلي وخلفه قوم جلوس، فقال: الله اكبر! أفلح من هب إلى صلاته، وأخرج الواجب من زكاته، وأطعم المسكين من نخلاته. وحافظ على بعيره وشاته، فضحك القوم، فقال: أمن هينمتي ضحكتم؟ أشهد عند الله على عمتي أنها سمعت ذلك من فيّ مسيلمة.

طول الصحبة

خاصم مزبد مرة امرأته، وأراد ان يطلقها؛ فقالت له: اذكر طول الصحبة.

قال: والله ما لك عندي ذنب غيره.

قرنان

قالت له امرأته في خصومة بينهما: يا مفلس يا قرنان.

قال: ان صدقت فواحدة من الله والأخرى منك.