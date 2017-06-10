من عجائب طيور جبال الألب انها تطير أكثر من 6 أشهر بلا توقف حتى انها تتغذى وتنام أثناء طيرانها، هذه الطيور تهاجر لمسافات طويلة جدا، وبالتالي تقضي وقتها في الطيران حيث تقبض أجنحتها وتبسطها باستمرار وبالتناوب، ويعجب العلماء من هذه الظاهرة، وسبحان الله لقد أشار القرآن الى أهمية بسط الأجنحة وانقباضها حيث تستخدم هذه الطيور قوانين رياضية معقدة وتستغل تيارات الهواء للحفاظ على توازنها لأشهر طويلة في السماء قال تعالى: (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير) ـ الملك: 19.